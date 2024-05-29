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Первые мобилизованные заключенные взяли в плен оккупанта, — заместитель министра юстиции

22:03, 29 мая 2024
По состоянию на 29 мая осужденных, изъявивших желание мобилизоваться - более 4 000.
Первые мобилизованные заключенные взяли в плен оккупанта, — заместитель министра юстиции
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Первые осужденные, присоединившиеся к рядам Вооруженных сил Украины, взяли в плен российского оккупанта. Об этом рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью hromadske.

По ее словам, в армию сейчас присоединились уже более 600 осужденных, и это число растет. По состоянию на 29 мая осужденных, изъявивших желание мобилизоваться, — более 4 тысяч.

Их заявления должны рассматриваться в суде. До этого добровольцы проходят проверку, военно-врачебную комиссию и знакомство с командирами.

«Осужденные, которые идут служить сейчас, делают это абсолютно контролируемо после проверки, согласно закону. Они будут готовиться и выполнять важную для нашего государства работу. Работы на фронте много, не обязательно с оружием. Но даже если с оружием, у меня уже есть успешный кейс: поступила информация, что одни из первых осужденных взяли в плен россиянина», — отметила Елена Высоцкая.

Министерство обороны определяет, где будут служить бывшие заключенные.

Елена Высоцкая уверяет: украинская практика не повторяет российскую.

«С одной стороны мы приняли вызов не повторить ошибки и недемократические подходы россии. С другой стороны, мы не должны были дать осужденным возможность, скажем так, отслужиться в тыловых подразделениях, заменив наказание фактически на свободу. Это тоже важно понимать, что определенное время эти люди должны работать на государство, а контракт заключается до конца военного положения», — отметила заместитель министра юстиции.

Как ранее отмечал министр юстиции Денис Малюська, закон дает возможность осужденным женщинам присоединиться к рядам ВСУ, однако пока такие случаи не зафиксированы.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил первые ходатайства об условно-досрочном освобождении по новому закону о мобилизации осужденных.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных.

Мы сообщали, будут ли мобилизованные осужденные иметь право на отпуск и смогут ли уволиться со службы по состоянию здоровья.

Кроме того, писали, кто сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и как они будут служить.

Что касается топ-чиновников, то не смогут получить УДО осужденные министры, их заместители, народные депутаты, судьи Верховного Суда и судьи ВАКС, советники и помощники Президента, спикера и премьер-министра.

В Вооруженных силах сформируют отдельные подразделения для осужденных, сообщил Министр юстиции Денис Малюська.

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