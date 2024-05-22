Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил первые ходатайства об условно-досрочном освобождении по новому закону о мобилизации осужденных

Суд удовлетворил ходатайство и обязал ГУ «Хмельницкий следственный изолятор» безотлагательно условно-досрочно освободить мужчин, осужденных за кражи, от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту.

Хмельницкий горрайонный суд 21 мая начал рассмотрение первых представлений действующих в области учреждений Государственной пенитенциарной службы Украины об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы и установления административного надзора в отношении них. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский 17 мая подписал Закон 3687-IX (законопроект 11079-1) о мобилизации осужденных. Согласно изменениям, Уголовный кодекс дополнили двумя новыми статьями 81-1 и 336-2. В частности, статья 81-1 предусматривает, что во время проведения мобилизации и/или действия военного положения к лицам, отбывающим наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на определенный срок, судом может быть применено условно-досрочное увольнение для прохождения ими военной службы за контрактом.

Итак, как сообщили в Хмельницком горрайонном суде, 21 мая поступило два представления из ГУ «Хмельницкий следственный изолятор». Они рассматривались в открытом дистанционном судебном заседании в режиме видеоконференции. Оба осужденных изъявили желание проходить военную службу по контракту, отвечающему требованиям прохождения военной службы по контракту, определенному ст.21-5 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Добровольцы - мужчины молодого возраста, 2000 и 1981 годов рождения, являются жителями сел Хмельницкого и Красиловского районов Хмельницкой области. Оба были осуждены, в частности, за кражи согласно ст.185 УК Украины, совершенные перед полномасштабной войной, в октябре и ноябре 2022 года соответственно на 4 года и 9 месяцев и на 5 лет и 5 месяцев. В тексте постановлений говорится также о том, что каждый из мужчин пригоден к военной службе по состоянию здоровья, прошел профессионально-психологический отбор, имеет достаточный уровень физической подготовки для выполнения возложенных на них обязанностей.

Ходатайство каждого отдельного осужденного поддержали прокурор и представитель ГУ «Хмельницкий следственный изолятор». Эти ходатайства суд удовлетворил и обязал ГУ «Хмельницкий следственный изолятор» безотлагательно, но не позднее 24 часов после вступления в силу законной силы, условно-досрочно освободить мужчин от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту. Также передать мужчин в подразделения Национальной гвардии Украины, доставив в Хмельницкий объединенный городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки для заключения контракта и прохождения военной службы.

Суд также постановил установить над мужчинами административный надзор сроком на один год, но не дольше, чем до их увольнения с военной службы. Такой надзор будут осуществлять командиры воинской части, у которых те будут проходить военную службу по контракту. Среди ограничений – запрет находиться за пределами места дислокации воинской части и выезжать по личным делам без разрешения командира.

Несмотря на то, что каждое из определений подлежит немедленному исполнению, на них может быть подана жалоба в Хмельницкий апелляционный суд в течение 7 дней со дня ее объявления, а лицом, находящимся под стражей, в тот же срок с момента получения копии определения.

22 мая Хмельницкий горрайонный суд проводит рассмотрение в открытых дистанционных судебных заседаниях 50 представлений об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы и установления административного надзора в отношении них от ГУ «Райковецкая исправительная колония (№78)».

Автор: Наталья Мамченко

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