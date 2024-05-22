В Киеве произошел пожар на СТО в Оболонском районе

Пожар произошел утром 22 мая.

В Оболонском районе столицы спасатели ликвидировали пожар на СТО. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в городе Киеве, 22 мая в 06:21 поступило сообщение о пожаре на ул. Богатырской.

Пожар возник в двух ангарах на общей площади 300 кв. м.

Уже в 7:22 бойцам ГСЧС удалось ликвидировать возгорание.

К счастью, жертв или пострадавших нет. Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

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