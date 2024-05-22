Определение размера повышения к пенсии неработающим пенсионерам, проживающим на территории радиоактивного загрязнения: обзор практики БП ВС

Опубликован актуальный обзор судебной практики Большой Палаты Верховного Суда за апрель 2024 года, где представлены правовые выводы, в частности, касающиеся:
порядка реализации религиозными общинами права на изменение подчиненности в канонических и организационных вопросах;
определения размера повышения к пенсии неработающим пенсионерам, проживающим на территории радиоактивного загрязнения;
надлежащего способа защиты прав собственника на хорошо известную торговую марку и срок исковой давности для предъявления иска;
невозможности предоставления ОСМД для ознакомления совладельцу документов, имеющих персональные данные членов ОСМД;
определения правил действия во времени ст. 38 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» для квалификации сделок неплатежеспособного банка ничтожными;
последствий непредоставления ипотекодержателем государственному регистратору экспертной оценки предмета ипотеки на проведение государственной регистрации права собственности на предметы ипотеки;
полномочий прокурора на представительство интересов государства в лице НАН Украины;
юрисдикции спора между ассоциированным членом обслуживающего кооператива и таким кооперативом по уплате паевых взносов, определенных кооперативными договорами.
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