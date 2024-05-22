В Киеве открыли Дегтяревский путепровод после реконструкции

На путепроводе сохранена трамвайная линия, транспорту доступны заезды и съезды.

Источник фото: vechirniy.kyiv.ua

В Киеве завершен комплекс работ на Дегтяревском путепроводе. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Открыты заезды и съезды с Дегтяревского путепровода для автотранспорта и трамваев, которые были доступны в конце 2023 года.

«Реконструкцию путепровода начали в июне прошлого года. Мостовики разобрали все конструкции сооружения и заменили на новые с улучшенными характеристиками. Фактически построили новый путепровод», - отметил городской голова Виталий Кличко.

По данным КГГА, на путепроводе сохранена трамвайная линия вдоль Дегтяревской улицы. Обособленное трамвайное полотно из усиленных монолитных плит обустроено по современным технологиям, что обеспечивает его надежность и долговечность.

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