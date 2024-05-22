У Києві відкрили Дегтярівський шляхопровід після реконструкції

На шляхопроводі збережено трамвайну лінію, транспорту доступні заїзди та з’їзди.

Джерело фото: vechirniy.kyiv.ua

У Києві завершено комплекс робіт на Дегтярівському шляхопроводі. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Відкрито заїзди та з’їзди з Дегтярівського шляхопроводу для автотранспорту та трамваїв, що були доступні наприкінці 2023 року.

«Реконструкцію шляхопроводу розпочали в червні минулого року. Мостовики розібрали всі конструкції споруди та замінили на нові з покращеними характеристиками. Фактично побудували новий шляхопровід», – зазначив міський голова Віталій Кличко.

За даними КМДА, на шляхопроводі збережено трамвайну лінію вздовж Дегтярівської вулиці. Відокремлене трамвайне полотно з посилених монолітних плит облаштоване за сучасними технологіями, що забезпечує його надійність і довговічність.

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