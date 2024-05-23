Единщики, не зарегистрированные в качестве плательщиков НДС, при ввозе (импорте) товаров на таможенную территорию Украины уплачивают НДС без регистрации плательщиком такого налога.

Главное управление ГНС в Киевской области разъяснило, нужно ли плательщикам единого налога при импорте товаров регистрироваться плательщиками НДС.

Так, согласно п. 180.1 ст. 180 г. V Налогового кодекса Украины для целей налогообложения налогоплательщиком является, в частности, любое лицо, ввозящее товары на таможенную территорию Украины в объемах, подлежащих налогообложению, и на которое возлагается ответственность за уплату налогов в случае перемещения товаров через таможенную границу Украины в соответствии с Таможенным кодексом Украины.

Согласно п. 181.2 ст. 181 НКУ если лица, не зарегистрированные в качестве плательщиков налога, ввозят товары на таможенную территорию Украины в объемах, подлежащих налогообложению по закону, такие лица уплачивают налог при таможенном оформлении товаров без регистрации в качестве плательщиков такого налога.

Следовательно, субъекты хозяйствования – плательщики единого налога, не зарегистрированные как плательщики НДС, должны уплачивать НДС при ввозе (импорте) товаров на таможенную территорию Украины при таможенном оформлении таких товаров без регистрации как плательщики такого налога.

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