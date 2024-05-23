Єдинники, не зареєстровані як платники ПДВ, при ввезенні (імпорті) товарів на митну територію України сплачують ПДВ без реєстрації платником такого податку.

Головне управління ДПС у Київській області роз’яснило, чи потрібно платникам єдиного податку при імпорті товарів реєструватися платниками ПДВ.

Так, відповідно до п. 180.1 ст. 180 р. V Податкового кодексу України для цілей оподаткування платником податку є, зокрема, будь-яка особа, яка ввозить товари на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів через митний кордон України відповідно до Митного кодексу України.

Згідно з п. 181.2 ст. 181 ПКУ якщо особи, не зареєстровані як платники податку, ввозять товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно із законом, такі особи сплачують податок під час митного оформлення товарів без реєстрації як платники такого податку.

Отже, суб’єкти господарювання – платники єдиного податку, не зареєстровані як платники ПДВ, повинні сплачувати ПДВ при ввезенні (імпорті) товарів на митну територію України під час митного оформлення таких товарів без реєстрації як платники такого податку.

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