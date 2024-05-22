Мотопатруль затримав перших в цьому сезоні порушників в Києві

За порядком в Україні слідкують 160 вело- та майже 50 мотопатрульних.

Як писала «Судово-юридична газета», на дороги України повертаються патрульні на велосипедах та мотоциклах.

У Патрульній поліції Києва повідомили, що інспектори на мотоциклах уже затримали перших у цьому році порушників.

Так, один випадок стався на проспекті Валерія Лобановського. Там мотопатруль зупинив водія мотоцикла Ducati за порушення ПДР. Спілкуючись з поліцейськими, він помітно нервував, зауважують у поліції. Патрульні перевірили інформацію про водія та транспортний засіб й встановили, що VIN-код мотоцикла, ймовірно, знищений.

Ще один випадок стався на Берестейському проспекті. Поліцейські звернули увагу на мотоцикл Suzuki, водій якого порушив ПДР. Патрульні зупинили транспортний засіб та з'ясували, що він перебуває у розшуку Інтерполом, а свідоцтво про реєстрацію має ознаки підробки.

В обох випадках поліцейські викликали на місце слідчих для подальшого з'ясування усіх обставин.

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