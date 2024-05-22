У ДТЕК назвали найбільш енерговитратні прилади – перелік

Енергоефективне споживання протягом усієї доби може зменшити кількість та тривалість екстрених або стабілізаційних відключень світла.

Джерело фото: Claudio Schwarz / Unsplash

У ДТЕК пояснюють, що екстрені або стабілізаційні відключення світла відбуваються, як тільки з’являється дефіцит електроенергії. Однак, громадяни можуть зменшити їхню кількість і тривалість.

Найперший крок до цього – енергоефективне споживання протягом всієї доби.

«Якщо ви можете відмовитись від якихось потужних електроприладів – зробіть це. Будьмо свідомими – потурбуймося про світло вдома разом», - закликають у ДТЕК.

Також там опублікували перелік найбільш енерговитратних приладів:

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.