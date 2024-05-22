Вчителів та учнів навчать користуватися штучним інтелектом: МОН розробило рекомендації, документ

У документі є лайфхаки, як написати запит до ШІ-систем, переліки інструментів для роботи та ідеї використання штучного інтелекту на уроках.

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Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством освіти та науки розробили проєкт рекомендацій для вчителів, як інтегрувати та використовувати штучний інтелект у школах. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, штучний інтелект може революційно змінити українську освіту.

«Завдяки AI-інструментам вчителі зможуть оптимізувати власну роботу, а також зробити навчання більш інноваційним і цікавим для школярів. Це допоможе дітям ще зі школи навчитися працювати з передовими технологіями та йти в ногу з часом», — вказав Федоров.

У документі зібрані практичні поради, як навчитися працювати з ШІ-системами та передати ці навички учням. Також є лайфхаки, як написати запит до ШІ-систем, переліки інструментів для роботи та ідеї використання штучного інтелекту на уроках.

Михайло Федоров вказав, що окремо документ фокусується на безпечному використанні технології у процесі навчання.

Міністр освіти Оксен Лісовий додав, що нові рекомендації допоможуть зробити процес навчання для учнів цікавішим та ефективнішим.

Публікацію документа заплановано на початок наступного навчального року, але з проєктом можна ознайомитися вже зараз.

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