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Блокчейн-платформа Gala Games зазнала хакерської атаки: невідомий викрав 22 мільйони доларів у криптовалюті

15:06, 22 травня 2024
Невідомий випустив 5 мільярдів токенів GALA на суму $214 млн і вивів частину активів — на суму понад $22 мільйони.
Блокчейн-платформа Gala Games зазнала хакерської атаки: невідомий викрав 22 мільйони доларів у криптовалюті
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Невідомий хакер зламав ігрову блокчейн-платформу Gala Games і викрав понад 22 мільйони доларів у криптовалюті. Про це повідомляє Record.

Як відомо, 21 травня було випущено 5 млрд токенів GALA на загальну суму $214 млн. На підозрілу активність у мережі звернули увагу аналітики Lookonchain.

Ерік Ширмейер, засновник Gala Games, у соцмережі Х (колишній Twitter) пояснив, що хакер зміг обміняти 600 мільйонів монет GALA на 5913 Ethereum — на суму близько 22,2 мільйона доларів.

Хакер зміг створити ще більше монет GALA — близько 4,4 мільярда — однак фахівці Gala Games заблокували обліковий запис зловмисника та запобігли подальшій втраті коштів.

4,4 млрд токенів, що залишилися, стали непридатними для продажу і виявилися «фактично спалені», запевнив Ерік Ширмейєр.

«Нашу систему внутрішнього контролю було порушено. Цього не мало статися, і ми вживаємо заходів, щоб подібне більше ніколи не повторилося. Зараз ми працюємо із Федеральним бюро розслідувань, Міністерством юстиції США та міжнародними організаціями. Залишається питання щодо щоденного розподілу токенів. Ми проведемо голосування і спільнота вирішить, як далі діяти», — зазначив гендиректор платформи.

Водночас команда проекту не розкрила подробиці експлойту. Також розробники не повідомили, яким чином невідомий отримав доступ до смарт-контрактів GALA та зміг випустити 5 млрд токенів.

Як стало відомо пізніше, хакер, який зламав ігрову платформу Gala Games, повернув розробникам вкрадені 5913 ETH. На момент написання статті ці активи оцінюють у $22,2 млн.

Як відомо, Gala Games була створена в 2019 році, рекламуючи себе як першу блокчейн-ігрову платформу. 

Це платформа за принципом «грай, щоб заробити», яка винагороджує користувачів власною цифровою валютою.

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