Блокчейн-платформа Gala Games подверглась хакерской атаке: неизвестный похитил 22 миллиона долларов в криптовалюте

Неизвестный выпустил 5 миллиардов токенов GALA на сумму $214 млн. и вывел часть активов — на сумму свыше $22 миллионов.

Неизвестный хакер взломал игровую блокчейн-платформу Gala Games и похитил более 22 миллионов долларов в криптовалюте. Об этом сообщает Record.

Как известно, 21 мая было выпущено 5 млрд. токенов GALA на общую сумму $214 млн. На подозрительную активность в сети обратили внимание аналитики Lookonchain.

Эрик Ширмейер, основатель Gala Games, в соцсети Х (бывший Twitter) объяснил, что хакер смог обменять 600 миллионов монет GALA на 5913 Ethereum - на сумму около 22,2 миллиона долларов.

Хакер смог создать еще больше монет GALA — около 4,4 миллиарда — однако специалисты Gala Games заблокировали учетную запись злоумышленника и предотвратили дальнейшую потерю средств.

4,4 млрд оставшихся токенов стали непригодными для продажи и оказались «фактически сожжены», заверил Эрик Ширмейер.

«Наша система внутреннего контроля была нарушена. Этого не должно было произойти, и мы принимаем меры, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Сейчас мы работаем с Федеральным бюро расследований, Министерством юстиции США и международными организациями. Остается вопрос о ежедневном распределении токенов. Мы проведем голосование и сообщество решит, как дальше действовать», – отметил гендиректор платформы.

В то же время, команда проекта не раскрыла подробности эксплойта. Также разработчики не сообщили, как неизвестный получил доступ к смарт-контрактам GALA и смог выпустить 5 млрд токенов.

Как стало известно позже, хакер, взломавший игровую платформу Gala Games, вернул разработчикам украденные 5913 ETH. На момент написания статьи эти активы оцениваются в $22,2 млн.

Как известно, Gala Games была создана в 2019 году, рекламируя себя как первую блокчейн-игровую платформу.

Это платформа по принципу «играй, чтобы заработать», вознаграждающая пользователей собственной цифровой валютой.

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