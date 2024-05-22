Учителей и учеников научат пользоваться искусственным интеллектом: МОН разработало рекомендации, документ

В документе есть лайфхаки, как написать запрос в ШИ-системы, перечни инструментов для работы и идеи использования искусственного интеллекта на уроках.

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Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством образования и науки разработало проект рекомендаций для учителей, как интегрировать и использовать искусственный интеллект в школах. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, искусственный интеллект может революционно сменить украинское образование.

«Благодаря AI-инструментам учителя смогут оптимизировать собственную работу, а также сделать обучение более инновационным и интересным для школьников. Это поможет детям еще со школы научиться работать с передовыми технологиями и идти в ногу со временем», – указал Федоров.

В документе собраны практические советы, как научиться работать с ИИ-системами и передать эти навыки учащимся. Также есть лайфхаки, как написать запрос в ИИ-системы, перечни инструментов для работы и идеи использования искусственного интеллекта на уроках.

Михаил Федоров указал, что отдельно документ фокусируется на безопасном использовании технологии в процессе обучения.

Министр образования Оксен Лисовой добавил, что новые рекомендации помогут сделать процесс обучения для учащихся более интересным и эффективным.

Публикация документа запланирована на начало следующего учебного года, но с проектом можно ознакомиться уже сейчас.

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