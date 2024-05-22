В ДТЭК назвали наиболее энергозатратные приборы – перечень

В ДТЭК объясняют, что экстренные или стабилизационные отключения света происходят, как только появляется дефицит электроэнергии. Однако граждане могут уменьшить их количество и продолжительность.
Самый первый шаг к этому – энергоэффективное потребление на протяжении всех суток.
«Если вы можете отказаться от каких-либо мощных электроприборов – сделайте это. Будем осознанными – позаботимся о свете дома вместе», - призывают в ДТЭК.
Также там опубликовали список наиболее энергозатратных приборов:
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