В ДТЭК назвали наиболее энергозатратные приборы – перечень

Энергоэффективное потребление на протяжении всех суток может уменьшить количество и продолжительность экстренных или стабилизационных отключения света.

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В ДТЭК объясняют, что экстренные или стабилизационные отключения света происходят, как только появляется дефицит электроэнергии. Однако граждане могут уменьшить их количество и продолжительность.

Самый первый шаг к этому – энергоэффективное потребление на протяжении всех суток.

«Если вы можете отказаться от каких-либо мощных электроприборов – сделайте это. Будем осознанными – позаботимся о свете дома вместе», - призывают в ДТЭК.

Также там опубликовали список наиболее энергозатратных приборов:

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