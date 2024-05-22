Мотопатруль задержал первых в этом сезоне нарушителей в Киеве

За порядком в Украине следят 160 вело- и почти 50 мотопатрульных.

Как писала «Судебно-юридическая газета», на дороги Украины возвращаются патрульные на велосипедах и мотоциклах.

В Патрульной полиции Киева сообщили, что инспекторы на мотоциклах уже задержали первых в этом году нарушителей.

Так, один случай произошел на проспекте Валерия Лобановского. Там мотопатруль остановил водителя мотоцикла Ducati за нарушение ПДД. Общаясь с полицейскими, он заметно нервничал, отмечают в полиции. Патрульные проверили информацию о водителе и транспортном средстве и установили, что VIN-код мотоцикла, вероятно, уничтожен.

Еще один случай произошел на Берестейском проспекте. Полицейские обратили внимание на мотоцикл Suzuki, водитель которого нарушил ПДД. Патрульные остановили транспортное средство и выяснили, что оно находится в розыске Интерполом, а у свидетельства о регистрации имеет признаки подделки.

В обоих случаях полицейские вызвали на место следователей для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

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