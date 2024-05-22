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­Визначення розміру підвищення до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на території радіоактивного забруднення: огляд практики ВП ВС

16:55, 22 травня 2024
Опубліковано огляд судової практики Великої Палати Верховного Суду за квітень 2024 року.
­Визначення розміру підвищення до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на території радіоактивного забруднення: огляд практики ВП ВС
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Опубліковано актуальний огляд судової практики Великої Палати Верховного Суду за квітень 2024 року, де вміщено правові висновки, зокрема, щодо:

порядку реалізації релігійними громадами права на зміну підлеглості у канонічних і організаційних питаннях;

­визначення розміру підвищення до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на території радіоактивного забруднення;

належного способу захисту прав власника на добре відому торговельну марку та строку позовної давності для пред’явлення позову;

неможливості надання ОСББ для ознайомлення співвласнику документів, які мають персональні дані членів ОСББ;

визначення правил дії  в часі ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» для кваліфікації правочинів неплатоспроможного банку нікчемними;

наслідків ненадання іпотекодержателем державному реєстратору експертної оцінки предмета іпотеки для проведення державної реєстрації права власності на предмети іпотеки;

повноважень прокурора на представництво інтересів держави в особі НАН України;

юрисдикції спору між асоційованим членом обслуговуючого кооперативу і таким кооперативом щодо сплати пайових внесків, визначених кооперативними договорами.

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