У Києві сталася пожежа на СТО в Оболонському районі

Пожежа сталася вранці 22 травня.

В Оболонському районі столиці рятувальники ліквідували пожежу на СТО. Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у місті Києві, 22 травня о 06:21 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Богатирській.

Пожежа виникла у двох ангарах на загальній площі 300 кв. м.

Уже о 7:22 бійцям ДСНС вдалося ліквідувати загоряння.

На щастя, жертв чи постраждалих немає. Причину та обставини виникнення пожежі будуть встановлювати правоохоронці.

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