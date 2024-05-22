Хмельницький міськрайонний суд задовольнив перші клопотання про умовно-дострокове звільнення за новим законом про мобілізацію засуджених

Суд задовольнив клопотання та зобов’язав ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» невідкладно умовно-достроково звільнити чоловіків, які були засуджені за крадіжки, від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом.

Хмельницький міськрайонний суд 21 травня розпочав розгляд перших подань установ Державної пенітенціарної служби України, що діють в області, про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби та встановлення адміністративного нагляду відносно них. Про це повідомила пресслужба суду.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський 17 травня підписав Закон 3687-IX (законопроект 11079-1) про мобілізацію засуджених. Відповідно до змін Кримінальний кодекс доповнили двома новими статтями 81-1 і 336-2. Зокрема, стаття 81-1 передбачає, що під час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану до осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, судом може бути застосовано умовно-дострокове звільнення для проходження ними військової служби за контрактом.

Отже, як повідомили у Хмельницькому міськрайонному суді, 21 травня надійшло два подання з ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор». Вони розглядалися у відкритому дистанційному судовому засіданні в режимі відео конференції. Обидвоє засуджених виявили бажання проходити військову службу за контрактом, що відповідає вимогам проходження військової служби за контрактом, визначеним ст.21-5 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Добровольці - чоловіки молодого віку, 2000-го та 1981 років народження, є мешканцями сіл Хмельницького та Красилівського районів Хмельницької області. Обидвоє були засуджені, зокрема, за крадіжки згідно з ст.185 КК України, вчинені перед повномасштабною війною, у жовтні та листопаді 2022 року, відповідно на 4 роки і 9 місяців та на 5 років і 5 місяців. У тексті ухвал йдеться також про те, що кожен із чоловіків придатний до військової служби за станом здоров’я, пройшов професійно-психологічний відбір, має достатній рівень фізичної підготовки для виконання покладених на них тепер обов’язків.

Клопотання кожного окремо засудженого підтримали прокурор та представник ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор». Ці клопотання суд задовольнив та зобов’язав ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» невідкладно, але не пізніше 24 годин після набрання ухвал законної сили, умовно-достроково звільнити чоловіків від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом. Також - передати чоловіків до підрозділів Національної гвардії України, доставивши до Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки для укладення контракту та проходження військової служби.

Суд також постановив встановити над чоловіками адміністративний нагляд терміном на один рік, але не довше ніж до їх звільнення з військової служби. Такий нагляд будуть здійснювати командири військової частини, у яких ті проходитимуть військову службу за контрактом. Серед обмежень – заборона перебувати поза межами місця дислокації військової частини та виїжджати в особистих справах без дозволу командира.

Попри те, що кожна з ухвал підлягає негайному виконанню, на них може бути подана скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом 7 днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою, у той же строк з моменту отримання копії ухвали.

22 травня Хмельницький міськрайонний суд проводить розгляд у відкритих дистанційних судових засіданнях 50 подань про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби та встановлення адміністративного нагляду відносно них від ДУ «Райківецька виправна колонія (№78)».

Автор: Наталя Мамченко

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