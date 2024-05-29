Украина готовится к дальнейшей активности рф, ответ будет обязательно, – Владимир Зеленский

Президент заслушал доклады главкома, начальника Генштаба ВСУ и министра обороны по ситуации на фронте.

Силы обороны готовятся к дальнейшей активности российских оккупантов и четко понимают их задачи. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича, а также министра обороны Рустема Умерова по ситуации на фронте и дальнейшим действиям украинских войск.

«Внимание всем направлениям. Готовимся и к дальнейшей активности врага – четко понимаем, какие задачи и с какой целью путин ставит своей армии. Будет ему наш ответ – обязательно», - отметил Президент.

Ранее Рустем Умеров заявил, что рф хочет открыть новый фронт на севере.

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