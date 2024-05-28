рф хоче відкрити новий фронт на півночі – Рустем Умєров

У Центрі протидії дезінформації попереджають, що росія буде качати інформаційно тему наступу з території білорусі.

Джерело фото: REUTERS/Alina Smutko

Як розповів Міністр оборони Рустем Умєров в інтерв’ю Reuters, Україні вдалося стабілізувати ситуацію на північному сході Харківської області, але, за його словами, рф «готується до нового поштовху».

«Їхня мета – відкрити новий фронт на півночі, щоб почати використовувати всю свою живу силу, вогневу потужність проти нас», – сказав він.

«Ми витримуємо, але, звісно, ​​нам потрібно більше зброї, нам потрібно більше вогневої потужності, нам потрібні ракети великої дальності, щоб не дозволити їм проникнути в нашу державу», – додав Умєров.

За його словами, Україна вдячна за надану партнерам військову допомогу та зброю, але лише половина обіцяних поставок надійшла вчасно, наголосив Міністр оборони.

На сьогодні у військ рф немає сил і засобів для наступу на Україну з території білорусі. Втім, росія буде качати цю тему інформаційно. На цьому наголосили у Центрі протидії дезінформації.

Як зазначив керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко, мета ворога – розтягнути наші сили та резерви, вплинути на нашу логістику.

«Для цього вони нагнітатимуть ситуацію інформаційно, щоб наше командування звертало більше уваги на цей напрямок. Втім, білорусь під постійним наглядом», – зазначив він.

За його словами, люди мають пам‘ятати, що в нас великий фронт, і є активні та неактивні зони.

«росія розглядає весь наш кордон з білорусами як зону напруги. Звісно ж, Сили оборони давно готові до загроз із цього напрямку і були вжиті всі необхідні заходи. Наразі така загроза лежить виключно в інформаційній площині», – підсумував Коваленко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.