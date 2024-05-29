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Як повідомити про пошкоджене житло до міжнародного Реєстру збитків: подробиці

07:00, 29 травня 2024
Українці можуть заявити про руйнування житла від російської агресії через міжнародний Реєстр збитків.
Як повідомити про пошкоджене житло до міжнародного Реєстру збитків: подробиці
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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляє про можливість українців повідомляти про пошкоджене житло внаслідок російської агресії до міжнародного Реєстру збитків.

Українці мають можливість повідомляти про пошкодження та руйнування різних типів житла, таких як приватний будинок, квартира, дачний будинок, садовий будинок або інше житлове приміщення. Зібрані дані з Реєстру стануть основою для майбутніх репарацій, які Росія має виплатити за всі руйнування та злочини.

Поточно, послуга доступна для українців, які мають Акт про пошкоджене майно від місцевої влади. Проте у майбутньому буде можливо подати заяву до міжнародного Реєстру збитків навіть без акта, особливо якщо житло знаходиться на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Для скористання цією послугою через портал Дія необхідно зареєструватися або авторизуватися на порталі за допомогою електронного підпису. Потім в розділі «Каталог послуг» потрібно обрати «Заява про відшкодування збитків» та натиснути «Подати заяву». Після цього слід заповнити заяву, підтвердити дані або додати необхідну інформацію та відправити заяву.

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