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Как сообщить о поврежденном жилье в международный Реестр убытков: подробности

07:00, 29 мая 2024
Украинцы могут заявить о разрушении жилья от российской агрессии через международный Реестр убытков.
Как сообщить о поврежденном жилье в международный Реестр убытков: подробности
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Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщает о возможности украинцев сообщать о поврежденном жилье в результате российской агрессии в международный Реестр убытков.

Украинцы имеют возможность сообщать о повреждении и разрушении различных типов жилья, таких как частный дом, квартира, дачный дом, садовый дом или другое жилое помещение. Собранные данные из Реестра станут основой для будущих репараций, которые Россия должна выплатить за все разрушения и преступления.

Поточно, услуга доступна для украинцев, которые имеют Акт о поврежденном имуществе от местных властей. Однако в будущем будет возможно подать заявление в международный Реестр убытков даже без акта, особенно если жилье находится на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий.

Для использования этой услугой через портал Дія необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на портале с помощью электронной подписи. Затем в разделе «Каталог услуг» нужно выбрать «Заявление о возмещении убытков» и нажать «Подать заявление». После этого следует заполнить заявление, подтвердить данные или добавить необходимую информацию и отправить заявление.

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