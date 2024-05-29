Суд направил средства залога за правонарушителя, который в состоянии опьянения напал на полицейского, на ВСУ

Потерпевший и обвиняемый заключили между собой соглашение о примирении.

В Хмельницком мужчина травмировал полицейского. Его заключили под стражу с возможностью внесения залога в размере 60 тысяч 560 гривен. Об этом сообщает Хмельницкий горрайонный суд.

Как стало известно, прибывший в состав экипажа «Сапфир 105» инспектор патрульной полиции на одну из улиц Хмельницкого для документирования административного правонарушения стал жертвой агрессивного поведения правонарушителя. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, тот дерзко реагировал на любые замечания, а во время задержания нанес удар лобным участком головы в лицо полицейскому. В результате этого причинил ему легкие телесные повреждения в виде травмы полости рта, в частности губы.

Правонарушителем оказался предприниматель, зарегистрированный в Никополе Днепропетровской области, ныне проживающий в Хмельницком.

Предварительно Хмельницкий горрайонный суд применил к мужчине меру пресечения с условием внесения 60560 гривен залога. Эти средства уплатил знакомый правонарушителю.

22 мая потерпевший и обвиняемый заключили между собой соглашение о примирении. Главным ее условием был перерасчет средств залога на специальный счет для сбора средств в поддержку Вооруженных Сил Украины через Национальный банк Украины. Это соглашение суд утвердил.

Суд признал виновным в предъявленном обвинении по ч. 2 ст. 345 УК Украины (преднамеренное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей) и назначил ему наказание с применением ст. 69 УК Украины (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом) в виде штрафа в размере одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 17000 гривен. Мера пресечения соответственно отменена.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба в течение 30 дней со дня его оглашения.