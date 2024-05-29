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Суд спрямував кошти застави за правопорушника, який у стані сп’яніння напав на поліцейського, на ЗСУ

09:24, 29 травня 2024
Потерпілий та обвинувачений уклали між собою угоду про примирення.
Суд спрямував кошти застави за правопорушника, який у стані сп’яніння напав на поліцейського, на ЗСУ
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У Хмельницькому чоловік травмував поліцейського. Його взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі 60 тисяч 560 гривень. Про це повідомляє Хмельницький міськрайонний суд.

Як стало відомо, інспектор патрульної поліції, який прибув у складі екіпажу «Сапфір 105» на одну із вулиць Хмельницького для документування адміністративного правопорушення, став жертвою агресивної  поведінки правопорушника. Будучи в стані алкогольного сп’яніння, той зухвало реагував на будь-які зауваження, а під час затримання наніс удар лобною ділянкою голови в обличчя правоохоронцю. У результаті цього спричинив йому легкі тілесні ушкодження у вигляді травми ротової порожнини, зокрема губи.

Правопорушником виявився підприємець, зареєстрований в Нікополі Дніпропетровської області, що нині проживає в Хмельницькому.

Попередньо Хмельницький міськрайонний суд застосував до чоловіка запобіжний захід з умовою внесення 60560 гривень застави. Ці кошти сплатив знайомий правопорушника.  

22 травня потерпілий та обвинувачений уклали між собою угоду про примирення. Головною її умовою був перерахунок коштів застави на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України через Національний банк України. Цю угоду суд затвердив.

Суд визнав  винуватим у пред’явленому обвинуваченні за ч. 2 ст. 345 КК України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) і призначив  йому покарання, із застосуванням ст. 69 КК України(Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом) у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 гривень. Запобіжний захід відповідно скасовано.

На вирок може бути подана апеляційна скарга протягом 30 днів з дня його проголошення.

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