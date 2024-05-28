Кабмін затвердив Порядок погодження Мінфіном визначення методів обчислення величини резерву сумнівних боргів держпідприємств

Затверджено Порядок погодження Мінфіном визначення методів обчислення величини резерву сумнівних боргів державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% акцій належать державі.

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Кабмін постановою від 24 травня 2024 р. № 604 затвердив Порядок погодження Міністерством фінансів визначення методів обчислення величини резерву сумнівних боргів (резерву очікуваних кредитних збитків) та способу визначення коефіцієнта сумнівності у межах облікових політик державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, які є суб’єктами природних монополій або плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 млн. гривень.

Також внесені зміни до постанови від 29 листопада 2006 р. №1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів».

Суб’єктам управління об’єктами державної власності доручено забезпечити у 3-місячний строк приведення у відповідність із цією постановою облікових політик суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери їх управління.

Нижче наводимо саму постанову.

Автор: Наталя Мамченко

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