У Києві на Подолі нетверезий молодик з ноги вдарив перехожого у голову

Потерпілий знаходиться в лікарні зі серйозними травмами.

Джерело фото: UA.KyivPolice

У Києві на Подолі затримали підозрюваного у вчиненні бійки, під час якої перехожий отримав серйозні травми. За даними поліції, інцидент трапився на одній із вулиць району, де зловмисник напав на чоловіка, вдаривши його ногою у голову. Потерпілий внаслідок удару впав на дорогу і отримав тяжкі травми голови, зокрема черепно-мозкову травму з переломом потиличної кістки та забоєм головного мозку. Про це повідомила поліція Києва.

За оперативною інформацією, затриманий молодик, 2004 року народження, раніше не мав судимостей. За попередніми даними, конфлікт між підозрюваним та потерпілим виник у ході споживання алкоголю. Під час сварки зловмисник вчинив напад, внаслідок чого потерпілий отримав серйозні травми.

Правоохоронці затримали підозрюваного у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Проведено обшук за його місцем проживання, під час якого вилучено речові докази, зокрема одяг та мобільний телефон.

Згідно з процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури, підозрюваному повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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