В Киеве на Подоле нетрезвый молодой человек с ноги ударил прохожего в голову

Пострадавший находится в больнице с серьезными травмами.

Источник фото: UA.KyivPolice

В Киеве на Подоле задержали подозреваемого в совершении драки, во время которой прохожий получил серьезные травмы. По данным полиции, инцидент произошел на одной из улиц района, где злоумышленник напал на мужчину, ударив его ногой в голову. Пострадавший в результате удара упал на дорогу и получил тяжелые травмы головы, в частности черепно-мозговую травму с переломом затылочной кости и ушибом головного мозга. Об этом сообщила полиция Киева.

По оперативной информации, задержанный молодой человек, 2004 года рождения, ранее не имел судимостей. По предварительным данным, конфликт между подозреваемым и потерпевшим возник в ходе потребления алкоголя. Во время ссоры злоумышленник совершил нападение, в результате чего потерпевший получил серьезные травмы.

Правоохранители задержали подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проведен обыск по его месту жительства, во время которого изъяты вещественные доказательства, в частности одежда и мобильный телефон.

Согласно процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры, подозреваемому сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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