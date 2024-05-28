Депутаты предлагают, чтобы договоры ссуды авто нотариально удостоверялись лишь в случаях, когда они заключаются более чем на 3 года

В Верховной Раде предлагают убрать обязательное требование нотариального удостоверения договора ссуды авто, если договор рассчитан менее чем на 3 года.

Группа народных депутатов, среди которых члены Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, предлагают устранить обязательное требование нотариального удостоверения договора ссуды авто. Соответствующий законопроект 11302 о внесении изменений в Гражданский кодекс по регулированию найма и ссуды транспортных средств они зарегистрировали в парламенте 27 мая.

Предусматривается внесение изменений в ч. 2 статьи 799 и ч. 4 статьи 828 ГК. В частности, предусмотрено, что договор найма или ссуды транспортного средства сроком на 3 года и более заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. При этом учтено, что стороны всегда могут добровольно обратиться к нотариусам за удостоверением договоров аренды или ссуды транспортных средств и на меньший срок.

На практике стороны таких договоров в частности краткосрочных для оперативного их заключения обычно не удостоверяют их нотариально. Однако чисто формальное несоблюдение требования ГК Украины о нотариальном удостоверении найма и ссуды транспортных средств, обуславливает ничтожность таких договоров и связанные с этим негативные последствия для их сторон, указывают авторы. Скажем, при возмещениях при ДТП.

Как отмечают авторы, отношения найма и ссуды транспортных средств имеют важное значение для общества и национальной экономики. Во время военного положения они стали еще более значимы. Ведь в Украине изменилась логистика и существенно усилилась потребность в транспортной мобильности, которую обеспечивают прежде всего автомобили. Многие граждане и предприятия потеряли собственные транспортные средства или в силу экономических причин, не в состоянии их приобрести. Использование арендованных или заемных транспортных средств является оптимальным решением в таких условиях.

«Состояние развития рынка аренды транспортных средств оказывает влияние на другие виды экономической деятельности, в том числе туризм. Для многих туристов важна возможность удобного найма автомобилей для исследования жемчужин страны и отдыха» – указывают депутаты в объяснениях.

При этом ГК предусмотрено, что договор найма транспортного средства с участием физического лица подлежит нотариальному удостоверению. Согласно ч. 4 статьи 828 ГК, договор ссуды транспортного средства (кроме наземных самоходных транспортных средств), в котором хотя бы одной стороной является физическое лицо, заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

Также в силу части первой статьи 220 ГК, в случае несоблюдения сторонами требования закона о нотариальном удостоверении договора такой договор ничтожен. Указанные положения ГК, одно время, были связаны с требованиями законодательства об обязательном наличии у водителей дорожного (маршрутного) письма и нотариально удостоверенной доверенности на управление транспортным средством.

Законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об устранении чрезмерного государственного регулирования в сфере автомобильных перевозок», такие императивные положения были отменены еще в 2011 году. Впрочем, требование нотариального удостоверения аренды транспортных средств и их ссуды (кроме наземных самоходных транспортных средств), с участием физических лиц, осталось.

Также авторы ссылаются на практику Верховного Суда.

Так, в определении от 5 апреля 2023 года по делу №125/1216/20 Верховным Судом отмечено, что неоднозначное толкование части второй статьи 799 ГК Украины обуславливает наличие противоречивых судебных решений. Так, например, сторонам дела № 125/1216/20 пришлось пройти через значительное количество судебных процедур в Большую Палату Верховного Суда для решения вопроса, подлежит ли договор найма (аренды) транспортного средства, стороной которого является физическое лицо в статусе предпринимателя, нотариальному удостоверению. ВС пришел к выводу, что отсутствуют основания для нотариального удостоверения договора аренды транспортного средства с участием ФЛП.

В то же время для физических лиц, не являющихся предпринимателями, такое законодательное требование применяется. В другом надзорном деле №640/1834/19 стороны столкнулись с трудностями в реализации части четвертой статьи 828 ГК. Только рассмотрение дела Верховным Судом поставило точку в толковании термина «наземные самоходные транспортные средства», применяемого в данной статье, и правовых последствиях неудостоверения нотариально договоров ссуды автомобилей. ВС пришел к выводу, что отсутствие нотариального удостоверения договора ссуды автомобиля, стороной которого является физическое лицо, не свидетельствует о недействительности такой сделки.

Депутаты отмечают, что других случаев судебных споров, связанных с реализацией ч. 2 статьи 799 и ч. 4 статьи 828 ГК, немало.

Автор: Наталя Мамченко

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