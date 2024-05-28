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Кабмин утвердил Порядок согласования Минфином определение методов исчисления величины резерва сомнительных долгов госпредприятий

18:01, 28 мая 2024
Утвержден Порядок согласования Минфином определения методов исчисления величины резерва сомнительных долгов государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежат государству.
Кабмин утвердил Порядок согласования Минфином определение методов исчисления величины резерва сомнительных долгов госпредприятий
Источник фото: Getty Images
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Кабмин постановлением от 24 мая 2024 г. № 604 утвердил Порядок согласования Министерством финансов определения методов исчисления величины резерва сомнительных долгов (резерва ожидаемых кредитных убытков) и способа определения коэффициента сомнительности в рамках учетных политик государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) принадлежат государству, которые являются субъектами естественных монополий или плановый расчетный объем чистой прибыли которых превышает 50 млн. гривен.

Также внесены изменения в постановление от 29 ноября 2006 г. №1673 «О состоянии финансово-бюджетной дисциплины, мерах по усилению борьбы с коррупцией и контролю за использованием государственного имущества и финансовых ресурсов».

Субъектам управления объектами государственной собственности поручено обеспечить в 3-месячный срок приведение в соответствие с этим постановлением учетных политик хозяйствующих субъектов государственного сектора экономики, относящихся к сфере их управления.

Ниже приводим само постановление.

Автор: Наталя Мамченко 

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Кабмин утвердил Порядок согласования Минфином определение методов исчисления величины резерва сомнительных долгов госпредприятий

Утвержден Порядок согласования Минфином определения методов исчисления величины резерва сомнительных долгов государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежат государству.

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