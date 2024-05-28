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рф хочет открыть новый фронт на севере – Рустем Умеров

18:16, 28 мая 2024
В Центре противодействия дезинформации предупреждают, что россия будет качать информационно тему наступления с территории беларуси.
рф хочет открыть новый фронт на севере – Рустем Умеров
Источник фото: REUTERS/Alina Smutko
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На сегодняшний день у войск рф нет сил и средств для наступления на Украину с территории беларуси. Впрочем, россия будет качать эту тему информационно. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации.

Как отметил руководитель ЦПД, офицер Сил обороны Андрей Коваленко, цель врага – растянуть наши силы и резервы, повлиять на нашу логистику.

«Для этого они будут нагнетать ситуацию информационно, чтобы наше командование обращало больше внимания на это направление. Впрочем, беларусь под постоянным наблюдением», – отметил он.

По его словам, люди должны помнить, что у нас большой фронт и есть активные и неактивные зоны.

«россия рассматривает всю нашу границу с белорусами как зону напряжения. Конечно, Силы обороны давно готовы к угрозам по этому направлению и были приняты все необходимые меры. В настоящее время такая угроза лежит исключительно в информационной плоскости», – подытожил Коваленко.

Как рассказал Министр обороны Рустем Умеров в интервью Reuters, Украине удалось стабилизировать ситуацию на северо-востоке Харьковской области, но, по его словам, россия «готовится к новому толчку».

«Их цель – открыть новый фронт на севере, чтобы начать использовать всю свою живую силу, огневую мощь против нас», – сказал он.

«Мы выдерживаем, но, конечно, нам нужно больше оружия, нам нужно больше огневой мощи, нам нужны ракеты большой дальности, чтобы не позволить им проникнуть в наше государство», – добавил Умеров.

По его словам, Украина благодарна за оказанную партнерам военную помощь и оружие, но только половина обещанных поставок поступила вовремя, подчеркнул Министр обороны.

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