Закон позволяет осужденным женщинам присоединиться к ВСУ, но спроса пока нет, — Денис Малюська

Привлечение в ВСУ осужденных женщин возможно, поскольку в законодательстве нет ограничений по этому вопросу.

Закон дает возможность осужденным женщинам присоединиться к рядам ВСУ, однако пока такие случаи не зафиксированы. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, есть ли женщины среди осужденных, изъявивших желание мобилизоваться.

«Женщин нет. Опять же, у нас нет в законе ограничений по поводу того, что это будут мужчины или женщины. Теоретически такая возможность есть, но пока спроса в Вооруженных силах на мобилизацию женщин нет», - отметил Малюська.

Он добавил, что среди мужчин есть спрос на мобилизацию как можно большего количества людей, чтобы выполнить заказы от ВСУ.

При этом, по его словам, женщин «действительно мало в тюремной системе».

«Цифру сейчас назвать не готов, но на самом деле мы не говорим о каком-то большом количестве людей. Во-первых, и преступления они тяжкие гораздо реже совершают, а во-вторых, опять же, суды не так часто дают тяжкие наказания, то есть наказания, связанные с лишением свободы», - сказал министр.

Как ранее отмечал министр юстиции Денис Малюська, осужденные украинцы, изъявившие желание защищать страну, будут служить в штурмовых подразделениях.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил первые ходатайства об условно-досрочном освобождении по новому закону о мобилизации осужденных.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных.

Мы сообщали, будут ли мобилизованные осужденные иметь право на отпуск и смогут ли уволиться со службы по состоянию здоровья.

Кроме того, писали, кто сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и как они будут служить.

Что касается топ-чиновников, то не смогут получить УДО осужденные министры, их заместители, народные депутаты, судьи Верховного Суда и судьи ВАКС, советники и помощники Президента, спикера и премьер-министра.

В Вооруженных силах сформируют отдельные подразделения для осужденных, сообщил Министр юстиции Денис Малюська.

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