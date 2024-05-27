Засуджені, які виявили бажання мобілізуватися до лав ЗСУ, будуть служити в штурмових підрозділах, — Денис Малюська

Це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання, - сказав міністр юстиції Денис Малюська.

Засуджені українці, які виявили бажання захищати країну, будуть служити в штурмових підрозділах. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання.

Малюська додав, що засуджені, яких мобілізували, поки що не беруть участь у бойових діях. Вони проходять підготовку.

При цьому глава Мін'юсту допустив, що у майбутньому засуджених можуть змішувати із звичайними військовослужбовцями.

"Можливо, ситуація зміниться пізніше і вибір щодо змішування, чи не змішування буде зроблений в іншу користь. Але поки що це окремі підрозділи, поки що це штурмові підрозділи. Вже 613 в’язнів вийшли і приєдналися до лав Збройних сил, проходять відповідну підготовку", - додав Малюська.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію засуджених.

Ми повідомляли, чи матимуть мобілізовані засуджені право на відпустку та чи зможуть звільнитися зі служби за станом здоров’я.

Крім того, писали, хто зможе розраховувати на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання та як вони будуть служити.

Стосовно топ-посадовців, то не зможуть отримати УДЗ засуджені міністри, їх заступники, народні депутати, судді Верховного Суду та судді ВАКС, радники та помічники Президента, спікера та прем’єр-міністра тощо.

У Збройних силах сформують окремі підрозділи для засуджених, повідомив Міністр юстиції Денис Малюська.

У Хмельницькому суд звільнив ще 50 ув’язнених, які висловили бажання мобілізуватися до ЗСУ.

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