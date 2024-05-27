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Осужденные, изъявившие желание мобилизоваться в ряды ВСУ, будут служить в штурмовых подразделениях, — Денис Малюська

21:27, 27 мая 2024
Это будут подразделения, которые пока состоят исключительно из лиц, отбывавших наказание, – сказал министр юстиции Денис Малюська.
Осужденные, изъявившие желание мобилизоваться в ряды ВСУ, будут служить в штурмовых подразделениях, — Денис Малюська
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Осужденные украинцы, изъявившие желание защищать страну, будут служить в штурмовых подразделениях. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, это будут подразделения, которые пока состоят исключительно из лиц, отбывавших наказание.

Малюська добавил, что осужденные, которых мобилизировали, пока не участвуют в боевых действиях. Они проходят подготовку.

При этом глава Минюста допустил, что в будущем осужденные могут смешиваться с обычными военнослужащими.

"Возможно, ситуация изменится позже и выбор по смешиванию, или не смешивание будет сделан в другую пользу. Но пока это отдельные подразделения, пока это штурмовые подразделения. Уже 613 заключенных вышли и присоединились к рядам Вооруженных сил, проходят соответствующую подготовку" , - добавил Малюська.

Напомним Президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных.

Мы сообщали, будут ли мобилизованные осужденные иметь право на отпуск и смогут ли уволиться со службы по состоянию здоровья.

Кроме того, писали, кто сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и как они будут служить.

Что касается топ-чиновников, то не смогут получить УДО осужденные министры, их заместители, народные депутаты, судьи Верховного Суда и судьи ВАКС, советники и помощники Президента, спикера и премьер-министра.

В Вооруженных силах сформируют отдельные подразделения для осужденных, сообщил Министр юстиции Денис Малюська.

В Хмельницком суд освободил еще 50 заключенных, которые выразили желание мобилизоваться в ВСУ.

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