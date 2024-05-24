В Хмельницком суд освободил еще 50 заключенных, которые выразили желание мобилизоваться в ВСУ

Суд установил над мужчинами административное наблюдение сроком на один год.

Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил все 50 ходатайств об условно-досрочном освобождении осужденных, выразивших желание мобилизоваться в ВСУ, и установлении административного надзора в отношении них, поступивших от ГУ «Райковецкая исправительная колония (№78)». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Рассмотрение представлений проходило в открытых судебных заседаниях в режиме видео конференций, во время которых судьи имели возможность пообщаться с осужденными.

Суд выяснил, что администрация пенитенциарного учреждения проинформировала осужденных о возможности условно-досрочного освобождения для прохождения военной службы по контракту согласно изменениям в законодательстве. После чего значительное количество осужденных обратилось к руководству учреждения с заявлениями, в которых выразили желание воспользоваться таким правом. Суд установил обстоятельства написания этих заявлений и то, что они добровольны.

Как рассказывали отдельные мужчины, они изъявляли желание служить и оборонять страну еще при рассмотрении их дел в судах, однако в то время законодательством такая возможность еще не была предусмотрена. Вместе с тем, по словам осужденных в исправительной колонии, остается большое количество лиц, которые освобождаться условно-досрочно таким образом не желают.

Согласно материалам, поступившим в суд и текстам судебных постановлений, очевидно, что подавляющее количество добровольцев – это мужчины молодого возраста, осужденные в основном за имущественные преступления, а именно, кражи. В ходе судебных заседаний они рассказывали, что специальных навыков для прохождения военной службы нет, однако выражали уверенность, что смогут овладеть ими довольно быстро.

Многие осужденные во время видео конференций указали на то, что из-за войны погибли их родные и близкие, в том числе те, кто участвовал в обороне Украины, что служит для них дополнительной мотивацией.

Добровольцы из числа осужденных понимают, что после вступления в силу законной силы (не позднее чем через 24 часа) представители Национальной гвардии Украины будут доставлять их в Хмельницкий районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки для заключения контракта и прохождения воинской службы в определенной для них воинской части.

Это определено Законом Украины О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о внедрении института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для непосредственного их участия в обороне страны, защите ее независимости и территориальной целостности.

«При условно-досрочном увольнении из учреждения исполнения наказаний на основании принятого судебного решения на основании, определенном статьей 81/1 Уголовного кодекса Украины, вступившим в законную силу, лицо передается подразделениям Национальной гвардии Украины для его сопровождения из учреждения исполнения наказаний в территориальный центр комплектования и социальной поддержки… для заключения контракта и прохождения военной службы», - говорится в Законе.

Кроме того, суд установил над мужчинами административный надзор сроком на один год, но не дольше, чем до их увольнения с военной службы. Такой надзор будут осуществлять командиры воинской части, при которых те будут проходить военную службу по контракту. Среди ограничений – запрет находиться за пределами места дислокации воинской части и выезжать по личным делам без разрешения командира.

В Хмельницком горрайонном суде дополнительно отмечают, что осужденные украинцы, которые будут мобилизованы в армию, будут нести службу исключительно в специальных подразделениях при воинских частях, а не в Национальной гвардии Украины.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил первые ходатайства об условно-досрочном освобождении по новому закону о мобилизации осужденных.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных.

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Кроме того, писали, кто сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и как они будут служить.

Что касается топ-чиновников, то не смогут получить УДО осужденные министры, их заместители, народные депутаты, судьи Верховного Суда и судьи ВАКС, советники и помощники Президента, спикера и премьер-министра.

В Вооруженных силах сформируют отдельные подразделения для осужденных, сообщил Министр юстиции Денис Малюська.

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