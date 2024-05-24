Одесские квартиры коллаборанта Сальдо и российского олигарха Шелкова продали на аукционе за 7 млн гривен

НАПК установило принадлежность Сальдо ряда активов на территории Украины: земельных участков, квартир, домов, нежилых помещений.

Источник фото: НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что одесские квартиры коллаборанта Владимира Сальдо и российского олигарха Михаила Шелкова были проданы на аукционах через систему Прозорро.

Квартира Владимира Сальдо площадью 130 кв. м, расположенная неподалеку Аркадии, была продана за почти 3 млн гривен. Зато квартира Михаила Шелкова площадью 175 кв. м в Приморском районе Одессы нашла покупателя за более чем 4 млн гривен. Общая сумма, которая поступит в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии рф, составляет почти 7 млн гривен.

Ранее, по запросу Министерства юстиции Украины, НАПК присоединилось к выявлению и розыску активов физических и юридических лиц, указанных в решении СНБО от 19 октября 2022 года, введенном в действие указом Президента Украины. На Владимира Сальдо и Михаила Шелкова были наложены санкции в виде блокировки активов.

Национальное агентство обнаружило у Сальдо ряд активов на территории Украины:

Земельный участок площадью 1000 кв. м в Херсоне;

Жилой дом площадью 237 кв. м в Херсоне;

Нежилое помещение общей площадью 3 280 кв. м в Херсоне;

Земельный участок площадью 2 872 кв. м в Херсоне;

Трехэтажное здание общей площадью 2 143 кв. м в Херсоне;

Автомобиль VOLVO XC90 2020 года выпуска.

Также НАПК выявило у Сальдо долю в уставном капитале ПАО «ХЕРСОНБУД» и недвижимое имущество, которое принадлежало его бывшей жене, в частности:

Земельный участок площадью 74 100 кв. м в Херсонской области;

Квартира площадью 129 кв. м в Одессе;

Квартира площадью 135 кв. м в Ялте;

Два нежилых помещения площадью 17,5 кв. м каждое в Ялте;

Нежилые помещения общей площадью 304 кв. м в Ялте;

Квартира площадью 82 кв. м в Киеве;

Квартира площадью 123 кв. м в Киеве;

Квартира площадью 37 кв. м в Херсоне;

Нежилое помещение площадью 197 кв. м в Херсоне.

Кроме того, в общей совместной собственности Сальдо находилась доля в уставном капитале нескольких юридических лиц, конечным бенефициаром которых является его бывшая жена.

На запрос Минюста НАПК также обнаружило квартиру Шелкова в Одессе, которая была продана на аукционе.

В мае 2023 года активы Сальдо перешли государству, после того как суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы третьих лиц, но удовлетворил апелляцию Минюста.

Во время оккупации Херсонской области войсками рф Владимир Сальдо перешел на сторону врага и активно способствовал захватчикам, занимая должность так называемого губернатора Херсонской области.

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