Одеські квартири колаборанта Сальдо та російського олігарха Шелкова продали на аукціоні за 7 млн гривень

НАЗК встановило належність Сальдо низки активів на території України: земельних ділянок, квартир, будинків, нежитлових приміщень.

Джерело фото: НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що одеські квартири колаборанта Володимира Сальдо та російського олігарха Михайла Шелкова були продані на аукціонах через систему Прозорро.

Квартира Володимира Сальдо площею 130 кв. м, розташована неподалік Аркадії, була продана за майже 3 млн гривень. Натомість квартира Михайла Шелкова площею 175 кв. м у Приморському районі Одеси знайшла покупця за понад 4 млн гривень. Загальна сума, яка надійде до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф, становить майже 7 млн гривень.

Раніше, на запит Міністерства юстиції України, НАЗК долучилося до виявлення та розшуку активів фізичних і юридичних осіб, зазначених у рішенні РНБО від 19 жовтня 2022 року, введеному в дію указом Президента України. На Володимира Сальдо і Михайла Шелкова були накладені санкції у вигляді блокування активів.

Національне агентство виявило у Сальдо низку активів на території України:

Земельна ділянка площею 1000 кв. м у Херсоні;

Житловий будинок площею 237 кв. м у Херсоні;

Нежитлове приміщення загальною площею 3 280 кв. м у Херсоні;

Земельна ділянка площею 2 872 кв. м у Херсоні;

Триповерхова будівля загальною площею 2 143 кв. м у Херсоні;

Автомобіль VOLVO XC90 2020 року випуску.

Також НАЗК виявило у Сальдо частку у статутному капіталі ПАТ «ХЕРСОНБУД» та нерухоме майно, яке належало його колишній дружині, зокрема:

Земельна ділянка площею 74 100 кв. м у Херсонській області;

Квартира площею 129 кв. м в Одесі;

Квартира площею 135 кв. м в Ялті;

Два нежитлових приміщення площею 17,5 кв. м кожне в Ялті;

Нежитлові приміщення загальною площею 304 кв. м в Ялті;

Квартира площею 82 кв. м у Києві;

Квартира площею 123 кв. м у Києві;

Квартира площею 37 кв. м в Херсоні;

Нежитлове приміщення площею 197 кв. м в Херсоні.

Крім того, у спільній сумісній власності Сальдо перебувала частка у статутному капіталі кількох юридичних осіб, кінцевим бенефіціаром яких є його колишня дружина.

На запит Мін'юсту НАЗК також виявило квартиру Шелкова в Одесі, яка була продана на аукціоні.

У травні 2023 року активи Сальдо перейшли державі, після того як суд залишив без задоволення апеляційні скарги третіх осіб, але задовольнив апеляцію Мін'юсту.

Під час окупації Херсонської області військами рф Володимир Сальдо перейшов на бік ворога та активно сприяв загарбникам, обіймаючи посаду так званого губернатора Херсонської області.

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