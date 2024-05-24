Одеські квартири колаборанта Сальдо та російського олігарха Шелкова продали на аукціоні за 7 млн гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що одеські квартири колаборанта Володимира Сальдо та російського олігарха Михайла Шелкова були продані на аукціонах через систему Прозорро.
Квартира Володимира Сальдо площею 130 кв. м, розташована неподалік Аркадії, була продана за майже 3 млн гривень. Натомість квартира Михайла Шелкова площею 175 кв. м у Приморському районі Одеси знайшла покупця за понад 4 млн гривень. Загальна сума, яка надійде до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф, становить майже 7 млн гривень.
Раніше, на запит Міністерства юстиції України, НАЗК долучилося до виявлення та розшуку активів фізичних і юридичних осіб, зазначених у рішенні РНБО від 19 жовтня 2022 року, введеному в дію указом Президента України. На Володимира Сальдо і Михайла Шелкова були накладені санкції у вигляді блокування активів.
Національне агентство виявило у Сальдо низку активів на території України:
Також НАЗК виявило у Сальдо частку у статутному капіталі ПАТ «ХЕРСОНБУД» та нерухоме майно, яке належало його колишній дружині, зокрема:
Крім того, у спільній сумісній власності Сальдо перебувала частка у статутному капіталі кількох юридичних осіб, кінцевим бенефіціаром яких є його колишня дружина.
На запит Мін'юсту НАЗК також виявило квартиру Шелкова в Одесі, яка була продана на аукціоні.
У травні 2023 року активи Сальдо перейшли державі, після того як суд залишив без задоволення апеляційні скарги третіх осіб, але задовольнив апеляцію Мін'юсту.
Під час окупації Херсонської області військами рф Володимир Сальдо перейшов на бік ворога та активно сприяв загарбникам, обіймаючи посаду так званого губернатора Херсонської області.
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