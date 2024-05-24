Признание лица безвестно отсутствующим и обретение статуса лица, пропавшего без вести: в чем разница

Физическое лицо может быть признано безвестно отсутствующим только в судебном порядке.

В Министерстве юстиции Украины объяснили, в чем разница между признанием лица безвестно отсутствующим и обретением статуса лица, пропавшей без вести.

Лицо, пропавшее без вести, — это физическое лицо, в отношении которого нет сведений о его местонахождении на момент подачи заявителем заявления о его розыске.

Согласно части третьей статьи 43 Гражданского кодекса Украины (далее ГК — Украина) порядок признания физического лица безвестно отсутствует определенный Гражданским процессуальным кодексом Украины (далее — ГПК Украины). До установления факта отсутствия лица в установленном законом порядке считается, что лицо осуществляет свои права и обязанности.

Лицо, пропавшее без вести при особых обстоятельствах, — это лицо, пропавшее без вести в связи с вооруженным конфликтом, военными действиями, временной оккупацией части территории Украины, чрезвычайными ситуациями природного или техногенного характера.

Правовой статус лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, определяется Законом Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах» (далее — Закон) и другими законами Украины, а также международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой.

Отмечается, что при некотором сходстве указанных понятий, определенных законодательством Украины, существуют существенные отличия в соответствующих правовых статусах. В частности, законодательством определены разные способы их приобретения.

Так, физическое лицо может быть признано безвестно отсутствующим только в судебном порядке. В свою очередь, лицо приобретает статус пропавшего без вести с момента внесения о нем сведений, содержащихся в заявлении о факте исчезновения, в соответствующий Реестр.

Согласно части первой статьи 43 ГК Украины физическое лицо может быть признано судом безвестно отсутствующим, если в течение одного года в месте его постоянного проживания нет сведений о месте его нахождения.

Кроме того, частью второй указанной статьи определено, что в случае невозможности установить день получения последних сведений о месте нахождения лица началом его безвестного отсутствия считается первое число месяца, следующего за тем, в котором были получены такие сведения, а в случае невозможности установить этот месяц - первое января следующего года.

Согласно части первой статьи 4 Закона лицо приобретает статус пропавшего без вести при особых обстоятельствах, с момента внесения о нем сведений, содержащихся в заявлении о факте исчезновения, в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в порядке, предусмотренном указанным Законом, и считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах, с момента подачи заявителем заявления о факте исчезновения лица. Лицо считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах до момента прекращения его розыска в порядке, предусмотренном Законом Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах».

Предоставление лицу статуса пропавшей без вести при особых обстоятельствах в соответствии с настоящим Законом не лишает его родственников или других лиц права обращения в суд с заявлением о признании такого лица безвестно отсутствующим или оглашения его умершим в порядке, предусмотренном законодательством (часть третья статьи 4 Закона).

Частью четвертой статьи 4 Закона определено, если лицо, пропавшее без вести при особых обстоятельствах, было объявлено умершим, но его местонахождение, место захоронения или местонахождение его останков не было установлено, проведение розыска в понимании настоящего Закона не прекращается до установления его местонахождение, места захоронения или местонахождение ее останков.

Порядок рассмотрения судом дел о признании физического лица безвестно отсутствует определенный Главой 4 Раздела IV ГПК Украины.

Согласно положениям статьи 305 ГПК Украины заявление о признании физического лица безвестно отсутствующим подается в суд по месту жительства заявителя или по последнему известному месту жительства (пребывания) физического лица, местонахождение которого неизвестно, или по местонахождению его имущества.

Статья 306 ГПК Украины устанавливает требования к информации, которая должна быть указана в заявлении о признании физического лица безвестно отсутствующим. Так, в заявлении должно быть указано: для какой цели необходимо заявителю признать физическое лицо безвестно отсутствующим или объявить его умершим; обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие физического лица, либо обстоятельства, угрожавшие смертью пропавшему без вести физическому лицу, либо обстоятельства, дающие основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая.

Частью первой статьи 307 ГПК Украины определено, что до начала рассмотрения дела суд устанавливает лиц (родственников, сотрудников и т.п.), которые могут дать показания о физическом лице, местонахождение которого неизвестно, а также запрашивает соответствующие организации по последнему месту жительства отсутствующего (жилищно-эксплуатационные организации), органы регистрации места жительства лиц или органы местного самоуправления) и по последнему месту работы о наличии сведений о физическом лице, местонахождение которого неизвестно.

Одновременно суд принимает меры через органы опеки и попечительства по установлению опеки над имуществом физического лица, местонахождение которого неизвестно, если опека над имуществом еще не установлена (часть вторая статьи 307 ГПК Украины). На основании решения суда о признании физического лица безвестно отсутствующим, согласно части первой вышеуказанной статьи, нотариус по последнему месту его жительства описывает принадлежащее ему имущество и устанавливает над ним опеку.

Обращаем внимание, что положениями статьи 44 ГК Украины предусмотрен порядок установления опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим.

Опекун над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, принимает исполнение гражданских обязанностей в его пользу, погашает за счет его имущества долги, управляет этим имуществом в его интересах (часть третья статьи 44 ГПК).

Согласно части четвертой статьи 44 ГК Украины по заявлению заинтересованного лица опекун над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, предоставляет за счет этого имущества содержание лицам, которых они по закону обязаны содержать.

Опека над имуществом прекращается в случае отмены решения суда о признании физического лица безвестно отсутствующим, а также в случае появления без вести пропавшего при особых обстоятельствах (часть пятая статьи 44 ГК Украины).

Следует заметить, что согласно части третьей статьи 26 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» в случае невозможности осуществлять правосудие судами, действующими на территории, на которой введено военное положение, законами Украины может быть изменена территориальная подсудность судебных дел, рассматриваемых в этих судах, или в установленном законом порядке изменено местонахождение судов.

Согласно части седьмой статьи 147 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» в случае невозможности осуществления правосудия судом по объективным причинам во время военного или чрезвычайного положения, в связи со стихийным бедствием, военными действиями, мерами по борьбе с терроризмом или другими чрезвычайными обстоятельствами может быть изменена территориальная подсудность рассматриваемых в таком суде судебных дел по решению Высшего совета правосудия, принимаемого по представлению Председателя Верховного Суда, путем его передачи в суд, который наиболее территориально приближен к суду, который не может осуществлять правосудие, или иного определенного суда. В случае невозможности осуществления Высшим советом правосудия такого полномочия, оно осуществляется по распоряжению Председателя Верховного Суда.

Соответствующее решение также является основанием для передачи всех дел, которые находились на рассмотрении суда, территориальная подсудность которого изменяется.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.