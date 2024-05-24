Умерла легендарная собачка-мем Кабоса, которая стала символом криптовалюты Dogecoin: фото

Кабос стала звездой сети еще в 2013 году и быстро завоевала сердца пользователей.

Умерла легендарная собачка-мем породы сиба-ина по прозвищу Кабосу. Печальную новость сообщила хозяйка Кабосу Ацуко Сато.

Пушистику из Японии, покорившей пользователей во всем мире, было 18,5 лет, но в последние годы любимец миллионов сильно болел.

Известно, что Кабосу болела лейкемией с декабря 2022 года. В начале мая домашняя любимица уже находилась в очень тяжелом состоянии — не могла ходить самостоятельно и передвигалась с помощью специальной тележки для животных.

Мемы с песиком стали популярны еще в 2013 году. Знаменитое животное даже попало на 12 позицию в списке MTV «50 вещей попкультуры, за которые мы должны благодарить его», а его образ лег в основу криптовалюты Dogecoin.

Вторая волна популярности мема приходится на 2020 год. Тогда появилась картинка «Качок Доге и Чимс», на которой Кабосу стояла возле другого популярного интернет-символа — песика Чимса. Пес боролся с раком, его не стало в 2023 году.

«Всем, кто любил Кабосу. Утром 24 мая Кабосу пересекла радужный мост. Большое спасибо всем вам за вашу поддержку на протяжении многих лет. Она пошла очень мирно, без страданий, словно уснула, чувствуя тепло гладящих ее рук. Большое спасибо за то, что вы любили Кабосу все эти годы. Я уверена, что Кабосу была самой счастливой собакой в мире. Это делает меня самой счастливой владелицей в мире. Хочу выразить свою глубочайшую благодарность всем, кто посылал нам много любви», - написала Ацуко.

Ацуко устраивает прощание с любимцем в воскресенье 26 мая у Flower Kaori в Коцу-но Мори, город Нарита.

«Качок Доге и Чимс»

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