Померла легендарна собачка-мем Кабосу, яка стала символом криптовалюти Dogecoin: фото

Кабосу стала зіркою мережі ще 2013 року і швидко завоювала серця користувачів.

Померла легендарна собачка-мем породи сіба-іну на прізвисько Кабосу. Сумну новину повідомила господарка Кабосу Ацуко Сато.

Пухнастику з Японії, який підкорив юзерів в усьому світі, було 18,5 років, але в останні роки улюбленець мільйонів сильно хворів.

Відомо, що Кабосу хворіла на лейкемію з грудня 2022 року. На початку травня домашня улюблениця вже перебувала у дуже важкому стані — не могла ходити самостійно і пересувалась за допомогою спеціального візка для тварин.

Меми з песиком стали популярними ще у 2013 році. Знаменита тварина навіть потрапила на 12 позицію у списку MTV «50 речей попкультури, за які ми повинні дякувати їй», а її образ ліг в основу криптовалюти Dogecoin.

Друга хвиля популярності мема припадає на 2020 рік. Тоді з’явилась картинка «Качок Доге і Чімс», на якій Кабосу стояла біля іншого популярного інтернет-символа — песика Чімса. Пес боровся з раком, його не стало у 2023 році.

«Усім, хто любив Кабосу. Вранці 24 травня Кабосу перетнула веселковий міст. Величезне спасибі всім вам за вашу підтримку протягом багатьох років. Вона пішла дуже мирно, без страждань, ніби заснула, відчуваючи тепло моїх рук, що гладили її. Величезне спасибі за те, що ви любили Кабосу всі ці роки. Я впевнена, що Кабосу була найщасливішою собакою в світі. Це робить мене найщасливішою власницею у світі. Хочу висловити свою найглибшу вдячність усім, хто надсилав нам багато любові», - написала Ацуко.

Ацуко влаштовує прощання з улюбленцем в неділю 26 травня у Flower Kaori в Коцу-но Морі, місто Наріта.

«Качок Доге і Чімс»

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