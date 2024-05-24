На проспекті Алішера Навої у Києві на кілька місяців обмежать рух транспорту

З 24 травня там триватиме комплекс робіт з ремонту асфальтобетонного покриття.

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Відсьогодні, 24 травня, і до 31 серпня на проспекті Алішера Навої на ділянці від Воскресенського проспекту до вулиці Князя Романа Мстиславича триватиме комплекс робіт з ремонту асфальтобетонного покриття.

Про це повідомили у КМДА та зазначили, що на час робіт рух транспорту на ділянці проспекту буде частково обмежений.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що на чотири місяці обмежать рух транспорту на вулиці Богатирській.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у столиці з 20 травня відкрито рух новим шляхопроводом на Оболоні — проїзд вулицею Полярною естакадою через Богатирську. Повністю завершити роботи на об’єкті, а саме відкрити рух зі зʼїздами зі шляхопроводу, планують до осені цього року. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Роботи на цьому інфраструктурному обʼєкті розпочали в червні 2023 року.

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