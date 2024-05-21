У Києві на чотири місяці обмежать рух транспорту на вулиці Богатирській

Зміни пов’язані з продовженням реконструкції транспортної розвʼязки на перетині вулиць Полярної і Богатирської.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Із 21 травня до 28 вересня на ділянці від вулиці Сімʼї Шовкоплясів до розвороту на вулицю Богатирську діятимуть обмеження руху транспорту.

Як повідомляють у КМДА, зміни пов’язані з продовженням реконструкції транспортної розвʼязки на перетині вулиць Полярної і Богатирської.

Зокрема, обʼїзд місця виконання робіт здійснюватиметься:

у напрямку руху до центра міста – правим проїздом вул. Богатирської (парна сторона);

у напрямку виїзду з міста – місцевим проїздом вул. Богатирської на ділянці від вул. Левка Лукʼяненка до вул. Озерної.

Правий поворот із вул. Полярної на вул. Богатирську буде закритий.

Як писала «Судово-юридична газета», у столиці з 20 травня відкрито рух новим шляхопроводом на Оболоні — проїзд вулицею Полярною естакадою через Богатирську. Повністю завершити роботи на об’єкті, а саме відкрити рух зі зʼїздами зі шляхопроводу, планують до осені цього року. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Роботи на цьому інфраструктурному обʼєкті розпочали в червні 2023 року.

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