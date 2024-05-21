У Києві на чотири місяці обмежать рух транспорту на вулиці Богатирській

Із 21 травня до 28 вересня на ділянці від вулиці Сімʼї Шовкоплясів до розвороту на вулицю Богатирську діятимуть обмеження руху транспорту.
Як повідомляють у КМДА, зміни пов’язані з продовженням реконструкції транспортної розвʼязки на перетині вулиць Полярної і Богатирської.
Зокрема, обʼїзд місця виконання робіт здійснюватиметься:
Правий поворот із вул. Полярної на вул. Богатирську буде закритий.
Як писала «Судово-юридична газета», у столиці з 20 травня відкрито рух новим шляхопроводом на Оболоні — проїзд вулицею Полярною естакадою через Богатирську. Повністю завершити роботи на об’єкті, а саме відкрити рух зі зʼїздами зі шляхопроводу, планують до осені цього року. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Роботи на цьому інфраструктурному обʼєкті розпочали в червні 2023 року.
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