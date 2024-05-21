В Киеве на четыре месяца ограничат движение транспорта на улице Богатырской

С 21 мая по 28 сентября на участке от улицы Семьи Шелкоплясов до разворота на улицу Богатырскую будут действовать ограничения движения транспорта.
Как сообщают в КГГА, изменения связаны с продолжением реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц Полярной и Богатырской.
В частности, объезд места выполнения работ будет осуществляться:
Правый поворот с ул. Полярной на ул. Богатырскую будет закрыт.
Как писала «Судебно-юридическая газета», в столице с 20 мая открыто движение по новому путепроводу на Оболони — проезд по улице Полярной эстакадой через Богатырскую. Полностью завершить работы на объекте, а именно открыть движение со съездами по путепроводу, планируют к осени этого года. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Работы на этом инфраструктурном объекте начали в июне 2023 года.
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