В Киеве на четыре месяца ограничат движение транспорта на улице Богатырской

Изменения связаны с продолжением реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц Полярной и Богатырской.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

С 21 мая по 28 сентября на участке от улицы Семьи Шелкоплясов до разворота на улицу Богатырскую будут действовать ограничения движения транспорта.

Как сообщают в КГГА, изменения связаны с продолжением реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц Полярной и Богатырской.

В частности, объезд места выполнения работ будет осуществляться:

в направлении движения в центр города – правым проездом ул. Богатырской (парная сторона);

по направлению выезда из города – местным проездом ул. Богатырской на участке от ул. Левка Лукьяненко до ул. Озерной.

Правый поворот с ул. Полярной на ул. Богатырскую будет закрыт.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в столице с 20 мая открыто движение по новому путепроводу на Оболони — проезд по улице Полярной эстакадой через Богатырскую. Полностью завершить работы на объекте, а именно открыть движение со съездами по путепроводу, планируют к осени этого года. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Работы на этом инфраструктурном объекте начали в июне 2023 года.

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