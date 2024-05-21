Фальсификация выводов психотропных лекарств из Индии: будут судить руководителя и сотрудниц лаборатории

Директор Департамента Гослекслужбы привлекла руководство и работников частной лаборатории к схеме незаконной продажи лекарств.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя и двух сотрудниц частной лаборатории за фальсификацию выводов относительно лекарственных средств из Индии. Их обвиняют в пособничестве в приобретении, хранении и сбыте заведомо фальсифицированных лекарств. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По материалам следствия, представители импортера из Индии привезли в Украину фальсифицированные лекарства для незаконной продажи. Лекарства не соответствовали требованиям законодательства, не имели соответствующей маркировки, что может ставить под угрозу здоровье потребителей.

Директор Департамента Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками привлекла руководство и работников лаборатории для изготовления ложных выводов о качестве лекарств. Специалисты лаборатории, нарушая требования законодательства, изготовили фальсифицированные выводы, подтверждающие соответствие лекарств стандартам качества.

Сейчас дело в отношении руководства и работников лаборатории направлено в суд. Санкция по указанной статье Уголовного кодекса Украины предусматривает до 10 лет лишения свободы и конфискацию имущества.

Материалы досудебного расследования в отношении других лиц, в частности директора Департамента и руководителя импортера, выделены в отдельное уголовное производство.

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