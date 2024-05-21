США передали Харькову более 100 единиц энергетического оборудования

США предоставили Харькову энергетическое оборудование для срочного ремонта электросети.

Источник фото: Х / Ambassador Bridget A. Brink

США предоставили Харькову более 100 единиц энергетического оборудования, среди которых трансформаторы и изоляторы для местного оператора энергораспределительной системы. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Для Харькова было передано 50 трансформаторов напряжения, 9 трансформаторов тока и 80 изоляторов через фонд USAID. По словам Бринк, это оборудование поможет энергетикам города провести срочные ремонтные работы в электросети, которая получила повреждения в результате российских обстрелов.

«На прошлой неделе мы оказали помощь через USAID 50 трансформаторов напряжения, 9 трансформаторов тока и 80 изоляторов оператору энергораспределительной системы Харькова, чтобы помочь энергетикам провести срочные ремонтные работы в электросети Харькова, поврежденной в результате ракетных обстрелов и атак российских беспилотников», - говорится в сообщении.

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