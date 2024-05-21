Украина выполнила все структурные маяки перед МВФ по четвертому пересмотру программы EFF на $15,6 млрд

Миссия МВФ начнет работу по первому пересмотру программы расширенного финансирования с Украиной в конце мая.

Источник фото: epravda.com.ua

Украина успешно выполнила все структурные обязательства по программе расширенного финансирования EFF на сумму 15,6 млрд долларов от Международного валютного фонда. Об этом сообщила заместитель министра финансов Ольга Зыкова агентству «Интерфакс-Украина». Миссия МВФ по четвертому пересмотру программы начнет работу в конце мая в Варшаве.

«Все структурные маяки выполнены. После того, как мы получили позитивные новости от Соединенных Штатов, имеем четкое понимание плана работы с Европейским Союзом по Ukraine Facility и соответствующих траншей, мы можем говорить о том, что мы в программе и выполняем свои обязательства», - отметила Зыкова.

По ее словам, во время работы миссии будет обсуждаться структурная работа для обеспечения дальнейшего выполнения программы, а также план работы до конца года для будущего пятого пересмотра. Она отметила, что пока нет критических точек и важно иметь гарантии продолжения программы до конца четырехлетнего периода.

«Нам нужно понимать, что у нас есть гарантии того, что программа будет полностью продлена партнерами до конца четырехлетнего периода... (Существует) очень простая, но в то же время важная связь между предсказуемостью и своевременностью поступления внешнего финансирования и соответственно тем, какие фискальные меры, монетарные меры мы принимаем», - добавила Зыкова.

Заместитель министра финансов также напомнила, что в первые месяцы этого года, без финансирования от ЕС и США, Украина выжила благодаря внутренним мерам, таким как налог на сверхприбыль банков и досрочная уплата дивидендов крупнейшими государственными компаниями. Однако, по ее словам, эти меры не имели деструктивного влияния на экономику, но они одноразовые, и не желательно принимать меры, которые негативно влияют на экономику и систему в целом.

Украина продолжает активные переговоры с США и ЕС относительно предполагаемого выполнения обязательств.

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