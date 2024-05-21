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Україна виконала всі структурні маяки перед МВФ щодо четвертого перегляду програми EFF на $15,6 млрд

16:34, 21 травня 2024
Місія МВФ розпочне роботу щодо першого перегляду програми розширеного фінансування з Україною наприкінці травня.
Україна виконала всі структурні маяки перед МВФ щодо четвертого перегляду програми EFF на $15,6 млрд
Джерело фото: epravda.com.ua
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Україна успішно виконала всі структурні зобов'язання за програмою розширеного фінансування EFF на суму 15,6 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду. Про це повідомила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова агентству «Інтерфакс-Україна». Місія МВФ щодо четвертого перегляду програми розпочне роботу наприкінці травня у Варшаві.

«Усі структурні маяки виконано. Після того, як ми отримали позитивні новини від Сполучених Штатів, маємо чітке розуміння плану роботи з Європейським Союзом щодо Ukraine Facility і відповідних траншів, ми можемо говорити про те, що ми в програмі й виконуємо свої зобов'язання», — зазначила Зикова.

За її словами, під час роботи місії обговорюватиметься структурна робота для забезпечення подальшого виконання програми, а також план роботи до кінця року для майбутнього п'ятого перегляду. Вона зазначила, що наразі немає критичних точок і важливо мати гарантії продовження програми до кінця чотирирічного періоду.

«Нам потрібно розуміти, що в нас є гарантії того, що програму буде повністю продовжено партнерами до кінця чотирирічного періоду... (Існує) дуже простий, але водночас важливий зв'язок між передбачуваністю та своєчасністю надходження зовнішнього фінансування і відповідно тим, яких фіскальних заходів, монетарних заходів ми вживаємо», — додала Зикова.

Заступниця міністра фінансів також нагадала, що у перші місяці цього року, без фінансування від ЄС і США, Україна вижила завдяки внутрішнім заходам, таким як податок на надприбуток банків та дострокова сплата дивідендів найбільшими державними компаніями. Проте, за її словами, ці заходи не мали деструктивного впливу на економіку, але вони одноразові, і не бажано вживати заходів, які негативно впливають на економіку та систему в цілому.

Україна продовжує активні переговори з США та ЄС щодо передбачуваного виконання зобов'язань.

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