США передали Харкову понад 100 одиниць енергетичного обладнання

США надали Харкову енергетичне обладнання для термінового ремонту електромережі.

Джерело фото: Х / Ambassador Bridget A. Brink

США надали Харкову понад 100 одиниць енергетичного обладнання, серед яких трансформатори та ізолятори для місцевого оператора енергорозподільчої системи. Про це повідомила посолка США в Україні Бріджит Брінк.

Для Харкова було передано 50 трансформаторів напруги, 9 трансформаторів струму та 80 ізоляторів через фонд USAID. За словами Брінк, це обладнання допоможе енергетикам міста провести термінові ремонтні роботи в електромережі, яка зазнала пошкоджень внаслідок російських обстрілів.

«Минулого тижня ми надали допомогу через USAID 50 трансформаторів напруги, 9 трансформаторів струму та 80 ізоляторів оператору енергорозподільчої системи Харкова, щоб допомогти енергетикам провести термінові ремонтні роботи в електромережі Харкова, пошкодженій внаслідок ракетних обстрілів та атак російських безпілотників», – йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.