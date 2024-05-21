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Фальсифікація висновків психотропних ліків з Індії: судитимуть керівника та співробітниць лабораторії

19:25, 21 травня 2024
Директорка Департаменту Держлікслужби залучила керівництво та працівників приватної лабораторії до схеми незаконного продажу ліків.
Фальсифікація висновків психотропних ліків з Індії: судитимуть керівника та співробітниць лабораторії
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо керівника та двох співробітниць приватної лабораторії за фальсифікацію висновків щодо лікарських засобів з Індії. Їх звинувачують у пособництві у придбанні, зберіганні та збуті завідомо фальсифікованих ліків. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За матеріалами слідства, представники імпортера з Індії привезли в Україну фальсифіковані ліки для незаконного продажу. Ліки не відповідали вимогам законодавства, не мали відповідного маркування, що може ставити під загрозу здоров'я споживачів.

Директорка Департаменту Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками залучила керівництво та працівників лабораторії для виготовлення неправдивих висновків про якість ліків. Фахівці лабораторії, порушуючи вимоги законодавства, виготовили фальсифіковані висновки, що підтверджували відповідність ліків стандартам якості.

Наразі справа щодо керівництва та працівників лабораторії направлена до суду. Санкція за вказаним статтею Кримінального кодексу України передбачає до 10 років позбавлення волі та конфіскацію майна.

Матеріали досудового розслідування стосовно інших осіб, зокрема директора Департаменту та керівника імпортера, виділені в окреме кримінальне провадження.

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