В Киеве открыли движение по новому путепроводу на Оболони

С 20 мая открыт проезд по улице Полярной эстакадой через Богатырскую.

Источник фото: мэр Киева Виталий Кличко

В столице с 20 мая открыто движение по новому путепроводу на Оболони — проезд по улице Полярной эстакадой через Богатырскую. Полностью завершить работы на объекте, а именно открыть движение со съездами по путепроводу, планируют к осени этого года. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Работы на этом инфраструктурном объекте начали в июне 2023 года.

«Длина путепровода – 125 метров. Строители в сжатые сроки установили опоры путепровода. Смонтировали 72 балки пролетных строений. Обустроили подземный пешеходный переход. Установили современное освещение. Как и на всех новых объектах, здесь обустраивают велодорожки», - сообщил мэр.

По словам Кличко, также планируется отремонтировать подходы к развязке и установить пандусы подземного перехода.

«Установят на объекте и новые остановки общественного транспорта. Осуществят монтаж контактной сети троллейбуса и благоустройство территории», - заявил Кличко.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, по словам Кличко, прилагается максимум усилий, чтобы движение автомобильного транспорта по Подольско-Воскресенскому мосту полностью запустить в сентябре.

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